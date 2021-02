Novas variantes da Covid-19 ameaçam regresso ao normal

As novas variantes do SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19, são vistas por cientistas, governos e autoridades de saúde como ameaças ao regresso à normalidade. Em causa está a possibilidade de gerarem casos mais graves da doença, terem uma maior capacidade de transmissão e, sobretudo, não serem travadas pelas vacinas existentes.O Centro Europeu de Controlo de Doenças já avisou que a mutação sul-africana – já com quatro casos detetados em Portugal – tem "potencial de redução da eficácia de algumas das vacinas". A variante britânica, que representa metade dos casos no País, é mais severa e transmissível, mas as vacinas não perdem eficácia. Por sua vez, a estirpe brasileira de Manaus ainda não foi detetada em Portugal.Já foram identificadas centenas de novas estirpes. "Como há tanta infeção, há uma grande possibilidade dessas mutações aparecerem", explicou o virologista Pedro Simas. A Organização Mundial da Saúde trabalha com uma rede global de laboratórios que sequencia os vírus detetados e partilha os resultados em bancos de dados públicos. Isto tem permitido rastrear as variantes rapidamente.O desafio será agora conseguir adaptar as vacinas às mutações predominantes. A União Europeia, muito criticada pela demora na imunização, quer agora acelerar as autorizações. "Analisámos procedimentos com a Agência Europeia de Medicamentos. As vacinas melhoradas não terão de passar por todas as etapas da autorização", disse a comissária da Saúde Stella Kyriakides.As variantes são cópias que os vírus fazem de si mesmos. No SARS-CoV-2, as variantes detetadas não alteraram muito as propriedades do vírus original. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vírus tende a mudar mais lentamente do que o Influenza, responsável pela gripe.