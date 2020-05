Nove casos positivos de coronavírus em lar de Queluz

Seis funcionários e três utentes do Centro Bem Estar de Queluz (Sintra) testaram positivo à Covid-19. O lar mantém-se a funcionar, mas com visitas suspensas, disse à Lusa Fernanda Braz, diretora.Os cerca de 50 funcionários e dois utentes foram testados na sexta-feira, depois de uma utente ter sido internada com Covid: na sequência deste teste, acusaram positivo seis funcionários, que estão em casa, e os dois utentes, que estão em isolamento.Esta terça-feira serão testados os restantes 61 utentes. "Estão suspensas visitas e contactos", afirmou Fernanda Braz, explicando que os utentes não foram logo testados por determinação das autoridades de saúde. "Apenas entenderam testar a senhora que partilhava quarto com a utente internada e um outro que estava febril."

