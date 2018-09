Nove em cada dez portugueses utilizam o telemóvel ao volante

Estudo da "Liberty Seguros", com base na APP "hit the road", permite avaliar a condução dos utilizadores.

Um estudo da "Liberty Seguros", com base na APP "hit the road" (versão iOS e versão Android), que permite avaliar a condução dos utilizadores, indica que nove em cada dez portugueses utilizam o telemóvel quando está ao volante.

Desde fevereiro foram registadas através da app mais de 243 mil viagens, o que representa mais de 3 milhões de quilómetros percorridos e 89 mil horas de condução. Da análise destes dados, a seguradora concluiu também que o uso do telemóvel tem efeito no tipo de condução e aumenta o risco de acidente, tal como pode ler-se no Aquela Máquina.