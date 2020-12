Nove mortes e 87 infetados com Covid-19 em surto em lar de Vila do Conde

Um surto de infeções por coronavírus no lar da Ordem Terceira de S. Francisco, em Vila do Conde, distrito do Porto, provocou a morte a nove utentes da instituição, confirmou esta quinta-feira a presidente da Câmara vila-condense à agência Lusa.

Elisa Ferraz considerou a situação "preocupante", com 87 pessoas infetadas entre utentes e funcionários, mas garantiu que autarquia já disponibilizou todos os recursos ao seu alcance para ajudar a controlar o surto, nomeadamente reforçando meios humanos para apoiar nos cuidados aos idosos.

"Ainda antes do Natal tivemos conhecimento do surto e foi-nos pedida ajuda. Contratamos, então, os serviços de uma empresa especializada que enviou para o lar pessoas para ajudar a cuidar dos utentes e acionamos enfermeiras do nosso banco de voluntariado", começou por explicar autarca.

Elisa Ferraz disse ter sido "surpreendida" na quarta-feira com a informação do número de óbitos e voltou a contactar a instituição para averiguar que mais carências haviam para travar o surto.

"Percebemos que começava a faltar equipamentos de proteção individual e reunimos uma grande quantidade que foi, de imediato, enviada, juntamente com produtos de desinfeção. Tudo que nos pediram conseguimos providenciar e continuamos a acompanhar a situação de muito perto", garantiu a presidente de Câmara.

Além dos nove utentes que não resistiram às complicações associadas à covid-19, há mais três que continuam internados, sendo que na instituição há 53 idosos que estão infetados, e devidamente isolados, assim como 34 funcionários que também contraíram o vírus.

"Se for necessário a autarquia tem camas de retaguarda em infraestruturas próprias para acolher utentes que não estejam infetados e poder isolá-los, mas até agora não nos foi solicitado. Continuamos diariamente acompanhar a situação", vincou Elisa Ferraz.

Portugal contabiliza hoje mais 76 mortes relacionadas com a covid-19 e 7.627 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.906 mortes e 413.678 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 72.496, mais 4.291 do que na quarta-feira.