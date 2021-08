O número de doentes recuperados subiu para 956 316, mais 1226 que os registados no sábado.Lisboa registou o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, com cinco, seguindo-se o Norte, com dois, e o Centro e o Algarve, com um óbito em cada região. Alentejo, Açores e Madeira não registaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

A região do Norte registou o maior número de novos infetados nas últimas 24 horas, com 802 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 657 infetados, o Centro, com 309, o Algarve, com 198 novos casos, o Alentejo, com 62 infetados, a Madeira, com 58 novos casos de infeção reportados e, finalmente, os Açores, com 26 novos casos.