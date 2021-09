Nove mortos e 2830 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

O Boletim Epidemiológico desta quinta-feira sublinha no entanto que 848 dos casos reportados hoje correspondem ao boletim desta quarta-feira após terem sido verificados constrangimentos informáticos.





Portugal registou mais nove mortos e mais 2830 casos de Covid-19 em Portugal.O Boletim Epidemiológico desta quinta-feira sublinha no entanto que 848 dos casos reportados hoje correspondem ao boletim desta quarta-feira após terem sido verificados constrangimentos informáticos.

Há mais 14 pessoas internadas em enfermarias (695 no total) e mais nove em unidades de cuidados intensivos (140 no total).



Nas últimas 24 horas 2137 pessoas recuperaram da doença, num total de 980599.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (1), na região Centro (2), no Alentejo (2) e no Algarve (1).



Relativamente às idades das vítimas, quatro tinham mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 e duas entre os 60 e os 69.



Sobre a caracterização etária dos novos casos de infeção confirmados, é nos jovens entre os 20 e os 29 anos (homens e mulheres) que se registaram mais casos, com mais 616 infetados nas últimas 24 horas.



Seguem-se as faixas etárias entre os 10 e os 19 anos (498 novos casos) e entre os 30 e os 39 anos (373 novos casos).



Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 684 casos ativos, totalizando 43.957, e que 2.137 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 980.599 recuperados.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.766 pessoas e foram registados 1.042.322 casos de infeção.



As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 659 pessoas, totalizando 44.053. A região de Lisboa e Vale do Tejo, com a notificação de 854 novas infeções, contabiliza até agora 404.278 casos e 7.597 mortos.



Na região Norte foram registadas 1.075 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 401.203 casos de infeção e 5.513 mortes desde o início da pandemia. Na região Centro registaram-se mais 472 casos, acumulando-se 138.971 infeções e 3.097 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 119 casos, totalizando 37.450 infeções e 1.008 mortos desde o início da pandemia. Na região do Algarve o boletim regista 270 ovos casos, acumulando-se 40.079 infeções e 438 mortos. A região Autónoma da Madeira registou 30 novos casos, somando 11.774 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020. Os Açores têm hoje 10 novos casos, contabilizando 8.567 casos e 41 mortos desde o início da pandemia.



As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.



O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 480.916 homens e 560.670 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 736 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.



Do total de vítimas mortais, 9.319 eram homens e 8.447 mulheres. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.



Do total de mortes, 11.598 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.807 com idades entre 70 e 79 anos, e 1.615 tinham entre 60 e 69 anos.