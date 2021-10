Nove mortos e 465 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Este sábado registaram-se 465 novos casos de Covid-19 e nove óbitos na sequência da infeção pelo vírus, segundo o relatório da DGS.

















O número de casos ativos aumentou nas últimas 24 horas, são mais 191 comparativamente a ontem. Há mais 258 pessoas recuperadas da doença.



Existem mais 10 pessoas internadas em enfermaria, num total de 295. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 61 pessoas, mais duas do que ontem.











A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 166 novos casos de infeção por Covid-19, enquanto o Norte registou 114 casos.



A incidência nacional está agora nos 84,2 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O R(t), tal como ontem, é de 1,00.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.806), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.875).

Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.492 eram homens e 8.605 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 198 casos, para um total de 30.309, e que 258 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.031.400 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 234, fixando-se nos 21.936 casos.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 579.876 mulheres e 499.186 homens, segundo os dados da DGS. Há 744 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas este domingo mais 166 novas infeções, contabilizando-se até agora 417.033 casos nesta área geográfica e 7.707 mortos.

A região Norte registou 114 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 413.382 casos de infeção e 5.582 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 944 casos confirmados, perfazendo 144.307 infeções e 3.169 mortos.

No Alentejo foram assinalados 26 novos casos de infeção, totalizando 39.761 contágios e 1.047 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de este domingo da DGS contabiliza 41 novos casos, com o total de contágios pelo SARS-CoV-2 a cifrar-se em 43.357 e o de óbitos em 475.

A região Autónoma da Madeira contabilizou sete novos casos, somando 12.449 infeções e 73 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, segundo a DGS, os Açores registaram 17 novos casos, o que eleva os contágios para 9.117 desde o início da pandemia, com um total de 44 mortes devido à doença.

As autoridades regionais da Madeira e dos Açores divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.