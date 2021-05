O bispo do Porto, D. Manuel Linda, revelou esta quarta-feira que a diocese que dirige perdeu nove sacerdotes para a Covid-19 e que foi muito difícil “ter de encerrar o culto” quando não havia “nenhum modelo histórico de outra altura da vida em que isso tivesse acontecido”.À Renascença, recordou que a Diocese do Porto foi a primeira a suspender as celebrações comunitárias, em Felgueiras e Lousada, “o que se revelou a melhor decisão”, e lembrou histórias dramáticas de idosos que ficaram isolados da família durante mais de um ano.