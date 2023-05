Nove voos divergiram do Aeroporto da Madeira e quatro foram cancelados devido ao vento

O vento que se faz sentir esta segunda-feira no Aeroporto da Madeira já fez com que nove voos divergissem e quatro fossem cancelados, de acordo com a informação disponível no 'site' da ANA - Aeroportos.

Até às 19h30 de esta segunda-feira, dois voos provenientes de Lisboa (Ryanair e TAP), um de Londres (Easyjet) e outro de Helsínquia (Finnair) foram cancelados.

Outros nove divergiram devido ao vento forte que se faz sentir no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

A capitania do porto do Funchal emitiu esta segunda-feira avisos de mau tempo e vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira que estarão em vigor até às 18h00 de terça-feira.

Os avisos têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

No aviso de mau tempo, a autoridade marítima regional aponta estar classificado como sendo de "sinal seis", o que significa vento entre os 51 e os 62 quilómetros/hora de qualquer direção.

O vento vai soprar de norte/nordeste "fresco a muito freso, temporariamente forte a partir do final do dia", acrescenta.