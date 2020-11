Novembro é mês de fenómenos no céu: depois da ‘bola de fogo’ há chuvas de estrelas e eclipse da Lua

Novembro é, por excelência, um mês capaz de nos deixar de olhos presos ao céu: normalmente é um mês onde se registam vários fenómenos astronómicos, em especial chuvas de estrelas (meteoros). Esta segunda-feira, no Sul de Portugal, uma ‘bola de fogo’, provocada pela queda de um meteorito foi vista a percorrer os céus do sudoeste da Península Ibérica e está a dar que falar. Mas não será fenómeno único, e o leitor poderá ter razões para olhar para cima já esta noite.

A chuva de meteoros Leónidas cruza os céus, em 2020, entre 6 e 30 de novembro e têm o seu auge no início desta semana (segunda e terça-feira). Estas estrelas cadentes têm este nome porque parecem, ao olho humano, ter origem num ponto da constelação de Leão (ponto denominado ‘o radiante’).

O enxame das Leónidas é particularmente ativo este mês porque é nesta altura que a Terra se cruza com a órbita do cometa Tempel-Tuttle, cometa este que, ao passar, liberta poeiras e detritos: os responsáveis pelas estrelas cadentes que vemos no céu.

O Observatório Astronómico de Lisboa diz que o melhor dia para as observar já passou: foi esta segunda-feira, na segunda metade da noite, mas se evitar a poluição luminosa das cidades e tiver o horizonte desimpedido (e se as nuvens ajudarem…), pode continuar a ver este fenómeno. Isto, claro, sempre cumprindo as restrições impostas no âmbito do Estado de Emergência, incluindo o recolher obrigatório em 191 concelhos portugueses.

Se não tiver oportunidade, até ao final do mês há outras oportunidades para ver estrelas…E a lua.

No final do mês, a 28 de novembro, ocorre o pico da chuva de estrelas Oriónidas (com radiante na constelação de Órion. Esta chuva de estrelas está ativa desde 13 de novembro e pode ser vista até 6 de dezembro, por isso não lha hão de faltar oportunidades.

Finalmente, no dia 30 de novembro, a fechar o mês, acontece um Eclipse Penumbral da Lua (fenómeno astronómico que ocorre quando a Lua entra na região da penumbra da Terra, e resulta numa variação do brilho da Lua). Mas tem apenas 5 minutos para o ver: é que o eclipse começa pelas 07h30 do dia 30 e a Lua põe-se logo às 07h35.