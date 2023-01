Novo abatimento na via em Gaia condiciona circulação de comboios na Linha do Norte

Um novo abatimento de via na Linha do Norte em Francelos, Vila Nova de Gaia, está a condicionar a circulação ferroviária, informou esta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP), depois de na semana passada já ter sucedido um episódio semelhante.

"Após ter sido detetado um abatimento na via, na linha III de Francelos-Norte ao km 326,050, foi suspensa a circulação na via A [ascendente]", no sentido Aveiro-Porto, informou esta quarta-feira a IP na rede social Facebook, pelas 12h29.

De acordo com a empresa que gere a rede ferroviária nacional, "está assegurada a circulação ferroviária neste troço em ambos os sentidos através da via D [descendente]".

"A equipa de manutenção da IP encontra-se no local a desenvolver os trabalhos de reparação, tendo em vista a reposição das condições de circulação com a maior brevidade possível", refere o comunicado da gestora.

O abatimento desta quarta-feira, ao quilómetro 326 da Linha do Norte, ocorreu perto do da semana passada, que se verificou ao 325, numa zona que está em obras, e causou condicionamentos entre quinta e sexta-feira.

A Lusa noticiou esta quarta-feira que o abatimento em Francelos, Vila Nova de Gaia, na semana passada, num troço em obras da Infraestruturas de Portugal, causou 52 supressões de comboios e 130 atrasos, que totalizaram 7.320 minutos, segundo a CP.

De acordo com uma resposta da CP - Comboios de Portugal a questões da Lusa, "foram efetuadas 52 supressões de comboios (44 totais e oito parciais), todas em comboios urbanos do Porto".

"A ocorrência provocou atrasos a 130 comboios, num total de 7.320 minutos", sendo que "o tempo médio dos atrasos foi de 56 minutos", adiantou fonte oficial da CP à Lusa.

A Lusa também questionou a Infraestruturas de Portugal (IP) acerca dos motivos para o abatimento da via em Francelos, em Gaia, distrito do Porto, encontrando-se a aguardar resposta.

A circulação ferroviária esteve condicionada entre a estação de Vila Nova de Gaia (Devesas) e o apeadeiro de Francelos entre quinta e sexta-feira, devido a um abatimento na via que está a ser intervencionada pela IP no âmbito do programa Ferrovia 2020.

O troço entre Espinho e Vila Nova de Gaia está atualmente em obras no valor de 55,3 milhões de euros, e deverão concluir-se no início deste ano, disse fonte oficial da IP à Lusa no dia 04 de novembro.