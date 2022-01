Ainda com limpezas e contagem de prejuízos a decorrer, após a enxurrada de água e lama que obrigou a realojar 15 famílias na freguesia de Feteiras, na ilha de São Miguel, no último dia do ano, os Açores voltam hoje a estar sob aviso amarelo, prevendo-se chuva intensa.









O alerta foi feito este sábado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. De acordo com este organismo, as ilhas da Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial vão estar sob a influência de “um sistema frontal associado a uma depressão centrada a sul”, que irá provocar um agravamento do estado do tempo.

Na sexta-feira passada, a chuva obrigou a realojar 15 pessoas após uma ribeira ter transbordado, provocando o arrastamento de 15 viaturas e afetando 13 habitações. A Proteção Civil registou 87 ocorrências em todo o arquipélago.