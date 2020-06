Novo ano letivo começa entre 14 e 17 de setembro

O próximo ano letivo começa entre 14 e 17 de setembro, anunciou esta terça-feira o ministro da Educação, sublinhando que as primeiras cinco semanas vão servir para a “recuperação e consolidação da aprendizagem”. Tiago Brandão Rodrigues falava na Escola Secundária da Ramada, Odivelas, no lançamento de um programa de 60 milhões de euros em fundos comunitários para remoção de amianto em 578 escolas em parceria com as autarquias. O primeiro-ministro, António Costa, também presente, anunciou que o objetivo é “simultaneamente remover o problema do fibrocimento e atacar a paralisia da economia”.









Em relação ao próximo ano letivo, Costa reforçou que “o primeiro objetivo é recuperar os défices de aprendizagem deste ano” e garantiu que haverá “apoios tutoriais ao longo de todo o ano, porque importa garantir a esta geração que não só não perdeu o ano, como, sobretudo, não perdeu a oportunidade de aprender”. O primeiro-ministro deixou em aberto três cenários para o próximo ano letivo. “Estamos preparados para jogar em todas as condições: dentro da escola sempre que isso for possível, fora da escola sempre que for necessário, ou combinando uma e outra quando assim se impuser por razões de saúde pública”.

O ministro da Educação anunciou que, esta semana, vai dialogar com professores, diretores e pais. A Fenprof é ouvida amanhã por videoconferência, tendo cancelado um protesto previsto para hoje que tinha sido motivado pela falta de diálogo do Governo. Mário Nogueira afirmou que o calendário para o arranque do próximo ano letivo “é o normal” e espera respostas na reunião. “Vai ser preciso fazer uma gestão diferente dos espaços e reforçar o número de professores”, avisa.



PORMENORES

Escola fecha em Almada

A Escola Secundária Anselmo de Andrade, em Almada, fechou esta terça-feira e foi desinfetada depois de uma funcionária ter sido diagnosticada com Covid-19.



Testes no infantário

Os testes a 23 crianças de um infantário do Fundão que foi encerrado deram negativo. Falta ainda testar mais 43 crianças e dezenas de funcionários.



Estudante isolado

Um aluno do Politécnico de Portalegre instalado na residência para estudantes acusou positivo após ter estado em Lisboa. Está em isolamento.