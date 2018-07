Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo arcebispo garante "lealdade à Igreja"

D. Tolentino Mendonça foi ordenado este sábado e inicia funções em setembro.

Por Margarida Andrade | 01:30

O novo arcebispo, D. José Tolentino Mendonça, prometeu este sábado dedicação e lealdade à Igreja Católica, na cerimónia de ordenação episcopal, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.



"Podem esperar trabalho, lealdade para com a Igreja e a maior dedicação de que eu for capaz, dentro dos meus limites. Vou aprender com os que estão lá e vou colocar-me à disposição", disse, referindo-se ao cargo de bibliotecário e arquivista da Santa Sé, que assume a 1 de setembro. "O Santo Padre espera que eu continue a ser um instrumento de diálogo e de aproximação entre a Igreja e a cultura é isso que farei a partir da biblioteca apostólica", concluiu.



A cerimónia foi presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que realçou a importância das funções que o arcebispo português vai desempenhar no Vaticano. "É muito importante a relação entre Portugal e a Santa Sé. É a presença junto do Papa, numa responsabilidade fundamental, numa categoria de bispos em que é muito raro haver portugueses."