Novo Banco com prejuízos de 1.395 milhões em 2017

Perda surge após um resultado líquido negativo de 788 milhões em 2016.

O Novo Banco agravou os prejuízos no ano passado. O resultado líquido negativo foi de 1.395 milhões de euros. Em 2016 o banco, constituído após a resolução aplicada ao BES, gerou perdas de 788 milhões, segundo avança o jornal Negócios.



As imparidades do banco são de 2.056,9 milhões de euros e terminou 2017 com menos 608 colaboradores face ao ano anterior.

O esforço foi feito, sobretudo, no final do ano, tendo em conta que no final de Setembro os prejuízos eram de 419 milhões.

As contas apresentadas pela equipa de António Ramalho referem-se a 2017, ano em que o Fundo de Resolução vendeu 75% do capital ao fundo americano Lone Star, mantendo 25% da participação.