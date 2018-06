Novo Banco quer emitir até 400 milhões de euros de dívida

Empresa inicia oferta de aquisição e de troca de obrigações sénior do grupo.

Por Lusa | 10:01

O Novo Banco inicia esta sexta-feira um roadshow para a emissão de até 400 milhões de euros em dívida subordinada e para uma oferta de aquisição e de troca de obrigações sénior do grupo, foi hoje anunciado.

"O Novo Banco inicia hoje o roadshow para emissão de até 400 milhões de euros de instrumentos de dívida subordinada, assim como uma oferta de aquisição e de troca de obrigações sénior do grupo. Estão agendadas reuniões com investidores institucionais em Lisboa e Londres", segundo um comunicado do banco liderado por António Ramalho.

A operação do banco tem como "prioridade" a troca de obrigações sénior, com um valor mínimo indicativo de 250 milhões de euros, o adicional em 'cash' para detentores de obrigações cuja procura exceda a oferta e a "colocação em mercado das restantes obrigações com um montante mínimo de 100 milhões de euros".