O quarto bispo de Setúbal disse na quinta-feira, depois de tomar posse do cargo, que "era de esperar que um Governo de maioria absoluta resolvesse os problemas de forma mais célere e eficaz".



Elegendo como exemplo D. Manuel Martins, o mais interventivo dos bispos portugueses do pós-25 de Abril, o cardeal Américo Aguiar não deixou, na primeira oportunidade, de lembrar que "o País não vai a lado nenhum quando as pessoas ganham, ao longo de 15 ou 20 anos, 800 ou 900 euros por mês.









