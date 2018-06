Novo bispo de Viseu quer juventude na Igreja

Centenas de conterrâneos de D. António Luciano, que nasceu em Corgas, Seia, a 26 de março de 1952, fizeram questão de marcar presença na Sé da Guarda. "Corgas e a cidade de Seia estão sempre contigo", podia ler-se num dos muitos cartazes exibidos por populares dentro da catedral.

O Bispo da Guarda, que presidiu à cerimónia, disse ser preciso "procurar as ovelhas dispersas e reconduzi-las de volta ao rebanho", e o novo líder da diocese viseense garante que "essa é uma prioridade e uma preocupação sempre presente". "Tenho esperança e espero conseguir transmiti-la aos outros", afirma.Com uma carreira ligada a instituições de saúde e ensino, D. António Luciano promete uma atenção especial para a juventude. A Igreja, defende, "é de todos e para todas as idades, mas como é evidente precisa de jovens pois eles são o garante do futuro". Uma missão que D. Manuel Felício acredita vai ser cumprida. "Tendo em conta a qualidade do seu trabalho e a dedicação que mostrou em todas as instituições públicas e cristãs por onde passou, D. António é a pessoa certa para dar continuidade ao bom trabalho que D. Ilídio vinha fazendo."Entre outros cargos, D. António Luciano foi vice-postulador da Causa de Beatificação e Canonização de João de Oliveira Matos, juiz diocesano do Tribunal Eclesiástico e capelão do Hospital Sousa Martins.