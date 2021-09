Um ano e três dias depois do trágico falecimento de D. Anacleto Oliveira num acidente de viação, tocam jubilosos os sinos da Sé de Viana do Castelo com a ansiada nomeação de um novo titular da diocese. O escolhido pelo Papa Francisco foi D. João Lavrador, de 65 anos e até agora bispo de Angra do Heroísmo.









Apesar de nunca ter havido grandes manifestações públicas, pelo menos por parte do clero, a verdade é que esta demora na nomeação de um novo bispo causou grande descontentamento na diocese. Alguns fiéis chegaram mesmo a tecer críticas à atuação da Nunciatura Apostólica neste processo.





A verdade é que, após a longa espera, o nome de D. João Lavrador foi recebido com entusiasmo. "É com imensa alegria que a Diocese de Viana do Castelo recebe a nomeação de D. João Evangelista Pimentel Lavrador como novo bispo. Acolhemos esta boa nova de coração aberto, disponível e renovado", disse monsenhor Sebastião Pires Ferreira, que administrou a diocese no último ano.

O até agora bispo dos Açores manifestou surpresa pela nomeação, mas disse encarar este desafio com a disponibilidade de sempre. “Assumo esta missão com a mesma alegria, disponibilidade, entusiasmo e espírito de serviço de sempre. Reconheço que estou a ser enviado para uma diocese muito jovem, mas com muitas capacidades e com uma estrutura social e religiosa muito sólida”, realçou o novo bispo do Alto Minho. D. João Lavrador é o quinto bispo de Viana, uma diocese criada a 3 de novembro de 1977.



Perfil

João Evangelista Pimentel Lavrador nasceu em Mira a 18 de fevereiro de 1956. Frequentou os seminários de Buarcos, Figueira da Foz e Coimbra e foi ordenado padre em 1981. Licenciou-se em Teologia Dogmática em Salamanca, área em que, mais tarde, se doutorou. Em 1991, é nomeado reitor do Seminário Maior de Coimbra e, em 1998, capelão do Carmelo de Santa Teresa, onde residia a Irmã Lúcia.



A 7 de maio de 2008, ascende ao episcopado, ao ser nomeado por Bento XVI bispo auxiliar do Porto. Sete anos depois, foi nomeado, já pelo Papa Francisco, bispo coadjutor de Angra do Heroísmo, e assume a diocese açoriana a 15 de março de 2015. Desde 2014, é presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, da Conferência Episcopal Portuguesa.