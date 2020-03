Novo centro de testes ao coronavírus junto a estádio do Algarve

Entrou estte domingo à tarde em funcionamento um centro de testes à Covid-19, instalado numa tenda junto à entrada principal do Estádio do Algarve, na fronteira entre os concelhos de Faro e Loulé. É o primeiro do género a começar a funcionar na região.

Segundo explica a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, são encaminhadas para este centro, que funciona das 09h00 às 21h00, as pessoas suspeitas de infeção a quem "as autoridades de saúde recomendem a realização de testes, mas que não necessitem de cuidados hospitalares". O teste é feito através da janela do automóvel.

No Algarve, o número de infetados subiu ontem para 35. Houve mais dois casos em Faro, um em Lagoa e o primeiro em Vila Real de Santo António. Um idoso já morreu.