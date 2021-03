Novo centro de vacinação contra a Covid-19 em Paredes vai dar imunidade a 750 por dia

O novo centro de vacinação contra a Covid-19, em Lordelo, Paredes, abriu esta terça-feira. O dispositivo foi montado no pavilhão Rota dos Móveis e tem capacidade para vacinar até 750 pessoas por dia. No Vale do Sousa, tal como no resto do País, o número de casos de Covid-19 tem caído, mas teme-se pelo desconfinamento.



"Os números de casos diários podem dar uma falsa sensação às pessoas, que começam a não cumprir as medidas preventivas. Neste momento temos dois surtos ativos. Um numa fábrica em Rebordosa, onde seis trabalhadores estão infetados, e um outro em Castelo de Paiva. São surtos pequenos, mas que nos mostram que é necessário ter bastante cuidado e não relaxar", disse ao CM Fátima Marques, delegada de Saúde do Vale do Sousa.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários