Novo centro de vacinação da Covid-19 de Barcelos abre na segunda-feira

O novo centro de vacinação contra a covid-19 em Barcelos abre na segunda-feira, no edifício Rainha Santa Isabel, no centro da cidade, anunciou esta quinta-feira o município.

Em comunicado, o município acrescenta que o novo centro vai funcionar das 08h30 às 19h00, está dotado de 12 gabinetes e pode administrar até 1.200 vacinas por dia.

Terá um médico, 20 enfermeiros e três secretários clínicos.

O novo centro de vacinação está localizado entre as Piscinas Municipais e a Casa do Rio e é servido por três locais de estacionamento, um dos quais, mesmo junto à entrada, para pessoas com mobilidade condicionada.

Há também dois parques de estacionamento, um dos quais ao lado da Casa do Rio, com capacidade para 30 lugares, e que funcionará em exclusivo para utentes do Centro de Vacinação, e um segundo parque, em regime aberto, com capacidade para 100 viaturas, localizado junto ao edifício das Águas de Barcelos e na via de acesso à zona ribeirinha.

O edifício sofreu obras de adaptação, implicaram um investimento de 15 mil euros, suportado pelo município.

