As noites em Braga estão mais quentes com a abertura, há uma semana, de um clube e restaurante erótico. Funcionários e funcionárias seminus servem à mesa (o pão é em forma de falo) e há espetáculos de striptease, de burlesco, pole dance e show da água.



Na cidade dos arcebispos, com fortes raízes católicas, houve casa cheia na estreia do novo espaço, que se situa perto de uma escola e da igreja de Celeirós.









