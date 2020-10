O novo coronavírus pode ficar ativo até 28 dias, e com capacidade de transmissão, em superfícies como notas, ecrãs de telemóvel ou aço, revela um novo estudo da australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).Segundo a investigação, o cornavírus responsável por causar a Covid-19 permanece mais tempo nestas superfícies em baixas temperaturas."Os nossos resultados mostram que o SARS-CoV-2 pode permanecer infecioso em superfícies durante longos períodos de tempo, por isso é importante reforçar a necessidade de boas práticas e medidas de higiene, como a lavagem de mãos regular e a limpeza de todas as superfícies", explicsa o Sr. Ebbue Eagles, diretor do Centro Australiano de Resposta a Doenças."Com 20º, temperatura ambiente, verificámos que o vírus é extremamente robusto, sobrevivento até 28 dias em superfícies lisas, como os vidros dos ecrãs de telemóvel e outros dispositivos, ou nas partes com plástico de algumas notas", adianta o investigador, que compara o novo coronavírus ao vírus da gripe comum, que permanece nestas superfícies até 17 dias. "Assim se vê que é muito resiliente", explica o especialista.Segundo relatou ao Daily Mail Austrália, o reponsável clarifica ainda que "quando as temperaturas excedem os 30º, verificou-se que o tempo de vida ativa do vírus é reduzido de forma significativa".