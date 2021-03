Estado de Emergência até ao final de abril decidido só após reunião com peritos, diz PS

O secretário-geral adjunto do PS afirmou esta quarta-feira que uma eventual nova renovação do estado de emergência em Portugal, até ao fim de abril, só será tomada após mais uma reunião com epidemiologistas, no Infarmed.

Esta posição foi transmitida por José Luís Carneiro, em conferência de imprensa, depois de ter estado reunido por videoconferência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a renovação do estado de emergência por novo período de 15 dias, a partir de 01 de abril.

Interrogado se o estado de emergência em Portugal vai prolongar-se até maio, o "número dois" da direção do PS referiu que, da conversa com o Presidente da República, foi possível saber-se que "haverá uma reunião do Infarmed".