Novo foco de coronavírus preocupa na Azambuja

A zona industrial de Azambuja é um dos focos mais recentes da pandemia de Covid-19 em Portugal, após 70 trabalhadores da Sonae MC testarem positivo. A empresa situa-se na mesma zona onde há duas semanas a Avipronto fechou portas durante alguns dias, com 129 casos positivos. Ou seja, quase 200 casos em apenas duas empresas."A situação é de preocupação, mas não é para alarme. Fora da zona industrial, na comunidade, há 44 casos, ou seja, não existe uma propagação descontrolada", diz o presidente da Câmara da Azambuja, Luís de Sousa, descartando a possibilidade de solicitar um cerco sanitário ao concelho.Os trabalhadores da Sonae MC infetados estão todos "clinicamente bem", adiantou esta quinta-feira Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. Trata-se de funcionários jovens, "pessoas deslocadas", que "vivem em alojamentos em conjunto", referiu.Nos dois setores da Sonae MC em que foram registados casos de Covid-19 foram realizados, até agora, 339 testes. Naquela empresa trabalham cerca de 800 pessoas. Têm também sido feitos inquéritos epidemiológicos a famílias da zona. Outras empresas da plataforma logística têm feito testes aos trabalhadores. O Delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, diz que "existem trabalhadores que se contagiaram no seu local de origem".A Sonae explicou que já implementou um conjunto de medidas, como o desfasamento dos horários dos turnos, a duplicação do número de autocarros próprios que transportam os trabalhadores até ao armazém, medição da temperatura, entrega de máscaras, higienização das instalações e dos veículos de transporte de mercadorias.Os armazéns de logística da Sonae na Azambuja abastecem vários supermercados na zona Centro e Sul do País.A GNR reforçou a vigilância nas saídas dos comboios na estação do Espadanal (Azambuja), que serve a plataforma logística, para evitar aglomerações de passageiros. Após reunião com várias entidades, concluiu-se que o principal problema não estava na viagem de comboio, mas sim na estação, à saída.A zona industrial da Azambuja é um polo logístico de empresas de distribuição e de indústria alimentar, com 230 empresas e cerca de 8500 trabalhadores.A CGTP realizou esta quarta-feira uma ação na Azambuja. Defende que os trabalhadores que voltam à atividade precisam que lhes sejam garantidas condições de saúde e segurança nas empresas e transportes.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24