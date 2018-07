Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo horário e greve paralisam hospitais

Governo esclarece que terão de ser pagas horas extraordinárias acima do regime de 35 horas.

Por João Saramago | 01:30

Enfermeiros, assistentes e técnicos de saúde regressaram desde domingo às 35 horas de trabalho semanais. Há contudo profissionais sujeitos a 40 horas. Uma situação que levou o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a esclarecer que as horas efetuadas acima das 35 terão de ser pagas como trabalho suplementar.



"Se estão a praticar 40 horas num regime de 35, essas horas terão de ser consideradas horas suplementares, é óbvio", afirmou Adalberto Campos Fernandes.



Para o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a redução dos horários criou sérias perturbações e deu, como exemplo, o hospital de São João, no Porto, onde foram encerradas 70 camas de internamento, blocos operatórios e camas de cuidados intensivos.



Julho fica também marcado pelo início da greve dos enfermeiros por tempo indeterminado às horas extra. Paralisação com impacto nos Centros Hospitalares de Lisboa Ocidental e Central, bem como em diferentes hospitais, como Garcia de Orta (Almada), Guimarães ou Barreiro-Montijo, divulgou o Sindicato Independente de Profissionais de Enfermagem. Os enfermeiros reivindicam a contratação de mais profissionais.



PORMENORES

Falhas no Barreiro

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, visitou esta terça-feira o hospital do Barreiro, após a denúncia do acesso irregular a dados clínicos.



Bastonário preocupado

O hospital do Barreiro pode não ser um caso único, alerta Miguel Guimarães, que avançou ter alertado "o próprio Ministério da Saúde".



Comissão no terreno

Miguel Guimarães confirmou que decorre uma investigação na Comissão Nacional de Proteção de Dados, com várias deslocações à unidade do Barreiro.