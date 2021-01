A região de Lisboa e Vale do Tejo atingiu esta sexta-feira novos máximos, tanto em infeções como em vítimas mortais devido à Covid-19. No dia em que Portugal registou 13 987 novos casos e 234 mortes (recorde), Lisboa foi responsável por 111 do total de óbitos e 5983 das infeções, revela o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).









Foi o quarto dia consecutivo de recorde no que respeita a mortes por Covid-19. Uma das vítimas tinha entre 40 e 49 anos e outra entre 50 e 59. Os restantes óbitos referem-se a faixas etárias superiores a 60 anos.

Há 21 dias consecutivos que o número de internamentos não pára de aumentar. Esta sexta-feira foi o pior dia de sempre no que respeita a internamentos, quer em enfermaria, quer em Cuidados Intensivos. O boletim da DGS dava conta de mais 149 pessoas internadas em enfermaria, totalizando agora 5779. Deste total, 715 estão em Cuidados Intensivos. A distribuição regional do boletim mostra uma descida dos novos casos nas regiões Norte e Alentejo. No primeiro caso, é o segundo dia consecutivo em que isso acontece. No Norte, registaram-se mais 4270 infeções, para um total que continua a ser o mais alto do país: 275 164 casos desde março. Já o Alentejo totaliza 20 721 infeções por Covid-19.