Novo máximo de infetados por Covid-19 em Portugal em 24 horas

Portugal regista um novo máximo no número de novos casos diários de infeção por Covid-19, num total de 6640. A região Norte lidera no que diz respeito aos novos casos diários, com mais 3900. Também em termos de vítimas mortais há mais óbitos a registar no Norte, num total de 31 em 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo são mais 19, três na região Centro e outras três no Alentejo.No somatório das regiões, foram, sábado, divulgadas pela Direção-Geral da Saúde mais 56 mortes, naquele que é o segundo pior registo depois de 59 óbitos no passado dia 3 deste mês. Há a registar que um homem e uma mulher, ambos na faixa dos 50-59 anos, perderam a vida. A faixa etária mais atingida continua, contudo, a ser a mais velha, com 40 pessoas com mais de 80 anos a morrerem na sexta-feira.Se os óbitos são na maior parte entre os mais velhos, bem diferente é a situação nos infetados. A maioria são jovens com idades entre os 20 e 29 anos, totalizando 29 153 casos.O número de doentes infetados com Covid-19 em Cuidados Intensivos subiu para 366, o que é também um novo máximo, com um acréscimo de mais 26 doentes. Em termos de novas hospitalizações diárias houve uma redução de cinco casos no espaço de 24 horas.