Portugal ficou, em 2021, abaixo dos 80 mil nascimentos (79 217) pela primeira vez em 110 anos, confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, com base no número de ‘testes do pezinho’ realizados - o valor mais baixo até aqui tinha sido em 2014, com 83 100. “Estamos a bater um recorde histórico.