Novo modelo de exames aplicado de forma faseada

Já está em vigor o novo modelo de conclusão do secundário e acesso ao ensino superior. As alterações foram publicadas na sexta-feira em ‘Diário da República’.O novo regime vai ser aplicado de forma faseada, a começar pelos alunos do 11.º e aos que entram no 10.º este ano. Os alunos do 12.º realizarão provas de acordo com o modelo excecional, aplicado desde 2020. De acordo com a portaria agora publicada, os exames vão contar 25% para a média final da disciplina.Os alunos irão fazer três exames: Português (que volta a ser obrigatório) e mais dois à escolha, consoante o curso que o aluno pretenda seguir. Também há alterações no cálculo da média final: a ponderação passa a ser diferenciada consoante as disciplinas sejam anuais, bienais ou trienais.