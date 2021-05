Novo Museu da Moda e do Têxtil em Portugal custou 10 milhões de euros e foi construído em plena pandemia de Covid-19

O novo Museu da Moda e do Têxtil em Portugal é inaugurado no próximo dia 20, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, custou 10 milhões de euros e foi executado em plena pandemia de Covid-19.

Foi um "trabalho hercúleo", num ano de pandemia, executar a "construção, arquitetura de interiores, conteúdos e espólio" para o Museu da Moda e do Têxtil, que casa indústria têxtil e moda de autor, avançou hoje a coordenadora do projeto do novo museu, em Portugal, Catarina Jorge, sobre a instituição que vai abrir ao público no próximo dia 20 de maio, pelas 12h00.

O Museu da Moda e do Têxtil vai apresentar a "Fashion & Design", uma coleção que vai "coser" uma área de cerca de dois mil metros quadrados, organizada em dois pisos, e que nasceu no novo quarteirão WOW, em pleno centro historio de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, junto às Caves de Vinho do Porto.