Novo óbito por Covid-19 nos Açores eleva total de mortes para 21

A Autoridade de Saúde dos Açores deu hoje conta da morte de "um homem de 73 anos, na ilha de São Miguel, vítima de covid-19", elevando assim para 21 o número de mortos naquele arquipélago devido ao novo coronavírus.

Segundo a Autoridade de Saúde açoriana, "o óbito ocorreu no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, onde se encontrava internado este doente, residente na Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada", elevando para 21 o total de vítimas de covid-19 na região, uma delas ocorrida na Terceira e as restantes em São Miguel.

Existem atualmente nos Açores 431 casos positivos ativos de covid-19, sendo 309 em São Miguel, 120 na Terceira, um no Pico e um no Faial.

Nas últimas 24 horas, o arquipélago registou nas últimas 24 horas 11 novos casos positivos de covid-19, sendo oito em São Miguel e três na Terceira.

Atualmente, há na região 51 cadeias de transmissão ativas, sendo 36 em São Miguel, 14 na ilha Terceira e uma partilhada entre São Miguel e São Jorge.

No total, foram detetados nos Açores até hoje 1.367 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 óbitos e 832 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.570.398 mortos resultantes de mais de 68,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.278 pessoas dos 335.207 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

