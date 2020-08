Novo passadiço na Praia da Rocha

O passadiço da Praia da Rocha, construído sobre o areal, está degradado e vai ser substituído. A intervenção representa um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, que vai ser assumida pela Câmara de Portimão.Construído em madeira, o passadiço tem cerca de 1,5 quilómetros de comprimento. A autarquia ainda equacionou a realização de obras de fundo de manutenção, mas os custos foram considerados muito elevados. A opção acabou por recair na retirada da atual estrutura e colocação de uma nova.Ao que apurou o CM, o projeto da nova estrutura – que também será construída em madeira - já está a ser realizado, devendo ser concluído até ao próximo mês de outubro. Segue-se então o lançamento do concurso da empreitada. A autarquia vai realizar as obras durante a época baixa do turismo, ao que tudo indica no Inverno, de forma a minimizar os transtornos aos utentes da praia.Segundo apurou o CM junto de fonte da autarquia, os trabalhos serão executados de forma faseada, com a remoção da atual estrutura e a colocação da nova a decorrer por troços. Desta forma, o passadiço nunca fechará por completo, permitindo assim o acesso aos restaurantes que existem no areal.