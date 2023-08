A Igreja portuguesa está em alta e prepara-se para a renovar em Lisboa, com D. Rui Valério, e no Vaticano, com D. Américo Aguiar. A renovação na capital tem um nome: D. Rui Valério. Na sua primeira mensagem à diocese, o novo patriarca deixou um cunho muito pessoal, dirigindo-se às vítimas de abusos sexuais na Igreja como "irmãos e irmãs".









Ver comentários