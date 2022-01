O novo Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves exclui a construção de um resort turístico na zona da praia Grande, junto à lagoa dos Salgados, onde o Ministério do Ambiente quer criar uma reserva natural. O documento prevê uma ocupação mais natural e menos urbanística em terrenos que são do Millennium BCP e para onde estava desenhado um projeto turístico com três hotéis, 350 moradias e um campo de golfe.