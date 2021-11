Novo portal da juventude de Braga oferece apoio psicológico em tempo real

O novo portal da Juventude de Braga contempla um programa de apoio na área da saúde mental, que garante acompanhamento por um psicólogo em tempo real, foi anunciado este sábado.

"Através do portal, os jovens poderão contactar diretamente com um psicólogo de forma anónima, segura e expedita", disse Sandra Silva, coordenadora da Divisão da Juventude da Câmara de Braga.

Paralelamente, o portal juventude@cm-braga.pt apresenta também como novidade um programa que oferece um serviço de atendimento 'online' individual por um profissional qualificado para ajudar na construção de um projeto de vida e disponibiliza ofertas formativas e oportunidades de valorização pessoal e profissional.

"Este é um portal que faculta conteúdos importantes para o dia a dia dos jovens, como oportunidades profissionais e apoios a projetos de empreendedorismo", realçou o presidente da Câmara de Braga.

Ricardo Rio acrescentou que o portal pretende ainda assumir-se como "um estímulo à cidadania jovem".

No portal, os jovens podem igualmente aceder a toda a informação sobre eventos e falar diretamente com o município para colocar as suas sugestões.

De uma forma simbólica, o novo portal foi apresentado junto ao Arco da Porta Nova, que simboliza uma cidade de portas abertas.

Segundo o município, o portal pretende ser igualmente uma porta aberta "para as juventudes de Braga e do mundo".