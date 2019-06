Novo presidente da Câmara do Funchal assume formalmente o cargo

O novo presidente da Câmara do Funchal assumiu esta segunda-feira formalmente o cargo, depois da renúncia de Paulo Cafôfo que é candidato à presidência do Governo da Madeira, afirmando ser tempo de "arregaçar as mangas" e "continuar a trabalhar"."Não é tempo de grandes cerimónias, mas de arregaçar as mangas, ir para o terreno e continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver até agora", declarou Miguel Silva Gouveia depois do Ato de Assunção de Funções, que aconteceu após reunião do município, no Salão Nobre dos Paços do Concelho."Não há nenhuma tomada de posse efetiva, porque este foi um processo automático, a partir do momento em que o presidente Paulo Cafôfo efetivou a renúncia das suas funções, no dia 01 de junho", realçou.O novo presidente do principal município da Madeira disse ainda que o cargo de vice-presidente foi ocupado por Idalina Perestrelo, que continua a tutelar as áreas do Ambiente e da Sustentabilidade, e que há ainda a registar a entrada do novo vereador Rúben Abreu."Hoje teve lugar a delegação de todas as competências do município no presidente, sendo que agora será efetuada a subdelegação de competências nos vereadores, o que acontecerá durante esta semana", explicou.O autarca aproveitou para "juntar a equipa toda", considerando ser " uma boa oportunidade para mostrar aos funchalenses que o trabalho continua".Quanto ao novo vereador, Rúben Abreu, é um engenheiro eletrotécnico de 42 anos, que trabalhava até agora na Empresa de Eletricidade da Madeira, sendo responsável pela gestão da rede de distribuição em média e baixa tensão de toda a zona Oeste da Região Autónoma da Madeira.O novo autarca ficará com a responsabilidade dos pelouros como os pelouros das Obras Públicas e das Águas do Funchal, que estavam até agora com Miguel Silva Gouveia.O presidente decidiu manter a área que tem vindo a tutelar no executivo da Câmara, as Finanças, destacando que "o rigor, a transparência na Contratação Pública e a disciplina orçamental continuarão a ser marcas desta governação".Também sustentou que a motivação é "prosseguir um extenso conjunto de projetos que estão no terreno"."O entusiasmo é esse, é continuar a concretizar o programa eleitoral que foi vencedor em 2017, tendo sempre em mente a melhoria da qualidade de vida dos funchalenses", sublinhou.O novo presidente do município funchalense destacou como áreas mais importantes para a sua equipa, entre outras, a reabilitação urbana, a sustentabilidade ambiental, as águas e saneamento, o Parque Ecológico do Funchal, as políticas sociais, a educação, e a Proteção Civil Municipal.Paulo Cafôfo tornou-se presidente da Câmara Municipal do Funchal em 2013 pela coligação Mudança (PS/BE/PTP/PAN/PND/MPT) e foi reeleito com maioria absoluta em 2017 pela coligação Confiança (PS, BE, JPP, PDR e Nós, Cidadãos!)Até então, o município tinha sido liderado pelo PSD, partido que governa a Madeira desde 1976.Na passada quinta-feira, depois das eleições europeias, em que o PS perdeu em todas as 10 freguesias do Funchal, vencido pelo PSD, Paulo Cafôfo decidiu renunciar ao mandato para se dedicar à candidatura em encabeça nas legislativas regionais de 22 de setembro.Paulo Cafôfo é candidato à presidência do Governo Regional da Madeira, tendo como principal adversário o atual chefe do executivo madeirense e líder do PSD insular, Miguel Albuquerque.