Os estrangeiros a residir em Portugal ultrapassaram os 500 mil em 2019, o que aconteceu "pela primeira vez na história" do País, disse esta quarta-feira no Parlamento o ministro da Administração Interna.Eduardo Cabrita anunciou que, no final do ano passado, residiam em Portugal 580 mil cidadãos estrangeiros (em 2018 eram 490 mil).O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras atribuiu 135 mil novas autorizações de residência em Portugal.