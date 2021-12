Portugal contabilizou nas últimas 24 horas um novo recorde diário de novos casos de Cocid-19: Há mais 28 659 infeções e 16 mortos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde o País contabiliza desde o início da pandemia 18 937 óbitos e1 358 817 casos confirmados da doença.





Há mais 63 pessoas internadas em enfermarias (1034) e menos sete doentes em unidades de cuidados intensivos (144).



Mais 6239 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 181 456 recuperados.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 13 755 infetados; segue-se a Região Norte com mais 9 409 novos casos; o Centro com mais 3202; o Alentejo com mais 935 e o Algarve com mais 549.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 563 e 249 casos, respetivamente.

Seis das vítimas mortais registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte morreram mais três pessoas, no Centro mais duas, no Alentejo mais uma e no Algarve mais quatro.