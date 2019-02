Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo reitor quer uma Universidade de Coimbra ativa

Instituição aposta na comunicação nacional e no estrangeiro.

Por Mário Freire | 12.02.19

Amílcar Falcão foi esta segunda-feira eleito pelo Conselho Geral da Universidade de Coimbra (UC) novo reitor da instituição. O até agora vice-reitor sucede a João Gabriel Silva, que cumpriu dois mandatos, entre 2011 e 2019.



O novo reitor, de 54 anos e natural da Nazaré, é doutorado em Farmácia pela UC, desempenhou a função de vice-reitor com as áreas da investigação, inovação, empreendedorismo e desporto nos últimos dois mandatos reitorais.



"Não é uma continuidade, a minha personalidade é diferente da do atual reitor. Vamos ter alterações significativas ao nível da comunicação e na forma como a universidade se vai movimentar a nível nacional e internacional. Temos de subir vários patamares ao nível da investigação", disse ao CM o eleito, que toma posse no dia 1 de março.



A eleição tem de ter maioria absoluta, caso contrário obriga a uma segunda volta com os dois mais votados – foi o que sucedeu ontem. Na primeira volta houve 17 votos para Amílcar Falcão, 12 para Ernesto Costa, 5 para José Pedro Paiva e zero para Duília de Mello.



Na segunda volta, Amílcar Falcão obteve 19 votos do organismo que é constituído por 35 membros (ontem só estiveram 34) e onde estão representados professores e investigadores, estudantes, funcionários e dez personalidades de reconhecido mérito, externas à universidade.