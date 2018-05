NAV garante novo sistema de gestão do espaço aéreo completamente operacional em 2021

Novo sistema deve estar pronto antes da entrada em operação do aeroporto do Montijo.

Por Lusa | 14:15

O presidente da NAV Portugal, Jorge Ponce de Leão, disse esta quinta-feira que o novo sistema de gestão do espaço aéreo deverá estar "completamente operacional em 2021", antes da entrada em operação do aeroporto do Montijo.

"Este é um projeto que demora algum tempo a implementar" e que "é complexo", pelo que, "naturalmente, vamos associá-lo à introdução também do aeroporto do Montijo no espaço aéreo de Lisboa", disse Ponce de Leão.

Em declarações à agência Lusa, à margem da 2.ª edição da cimeira aeronáutica "Portugal Air Summit", que decorre até domingo em Ponte de Sor (Portalegre), o presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal acrescentou que o novo sistema, "em princípio, estará completamente operacional em 2021".