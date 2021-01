Novo surto de Covid-19 com 40 infetados na Misericórdia de Grândola

Um novo surto de covid-19 com pelo menos 40 infetados, entre residentes e funcionários, foi detetado no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola (Setúbal), revelou esta quinta-feira a Autoridade de Saúde Pública local.

O delegado de Saúde de Grândola, Ismael Selemane, explicou à agência Lusa que, entre os 40 infetados, estão 34 utentes e seis funcionários de dois blocos daquela Estrutura Residencial para Idosos (ERPI).

Uma primeira funcionária foi diagnosticada com a doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 no início do mês, enquanto, num rastreio no dia 11, foram detetados outro funcionário e cinco utentes.