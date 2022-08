Novo teste ao sangue vai detetar mais de 50 cancros

Um teste ao sangue que permite detetar no ADN mais de 50 tipos de cancros, antes de aparecerem sintomas, está a ser aplicado pela primeira vez no serviço nacional de saúde do Reino Unido. Os ensaios clínicos deste rastreio revolucionário envolvem 140 mil voluntários entre os 50 e os 79 anos e os resultados serão conhecidos em 2024. Os investigadores acreditam que as mortes por cancro podem sofrer uma redução de 10% - em Portugal seriam poupadas 2800 pessoas por ano.‘Este teste ao sangue tem um potencial enorme para reduzir dramaticamente o número de pessoas que morre de cancro", afirmou Peter Sasieni, da Universidade King’s College de Londres, coordenador dos ensaios clínicos, que prevê um aumento do número de doentes referenciados para cancro, mas também uma redução de gastos a longo prazo em quimioterapia e medicamentos avançados de alto custo. Vítor Rodrigues, da Liga Portuguesa contra o Cancro, considera que esta "é mais uma boa notícia, mas ainda há muitas questões práticas até ser útil no dia a dia"."É uma investigação, e há outras em curso, mas é mais um passo importante, sobretudo para o diagnóstico precoce", disse. A maioria dos cancros só é diagnosticado após sintomas. Com o teste Galleri, da norte-americana Grail, há nova esperança para quem sofre de cancro dos ovários e do pâncreas, habitualmente detetados muito tarde.