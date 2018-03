Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo troço alivia trânsito urbano em Braga

Abertos primeiros mil metros de via que terá 5 quilómetros.

Por Fátima Vilaça | 09:36

Esta variante do Cávado será um dissuasor do enorme fluxo de trânsito que atravessa a cidade." A convicção é de Ricardo Rio, que ontem inaugurou os primeiros mil metros da nova variante do Cávado, que terá cerca de cinco quilómetros de extensão. O novo troço, com 1150 metros, não teve custos para a autarquia, que estima agora investir cerca de um milhão de euros na conclusão da variante.



"Este é o princípio de um esforço que o município vai continuar a desenvolver ao longo dos próximos anos e que se vai revelar crucial para a melhoria da mobilidade na cidade de Braga", sublinhou o presidente da câmara durante a cerimónia de inauguração. Ricardo Rio explicou que a obra naquela via não está terminada, ficando por abrir ao trânsito 674 metros, já concluídos mas que estão pendentes da execução dos restantes 259 metros de ligação à ETAR de Frossos.



A parte final da ligação será, agora, concluída pela autarquia e enquadrada no processo de regularização do rio Torto, que se encontra em fase final de licenciamento junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, numa intervenção cujo investimento ultrapassa os 750 mil euros.



O objetivo, explicou Rio, é "apoiar atividades económicas garantindo as ligações aos parques industriais de Adaúfe e Pitancinhos". A segunda fase irá englobar a extensão até ao nó de Ferreiros e permitirá a ligação completa de todo o fluxo de trânsito desta zona da cidade em direção às autoestradas.