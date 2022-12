As pensões vão mesmo ter aumentos superiores aos previstos em outubro, ditados por uma taxa de inflação maior do que a estimada pelo Governo, de acordo com informação divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma pensão de 500 euros, por exemplo, terá um aumento de cerca de 24 euros, concretizou à Lusa a ministra da Segurança Social, acreditando ser possível começar a pagar os aumentos em janeiro.









