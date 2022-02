Novos casos de Covid-19 caem para metade em 10 dias

O pico da quinta vaga da pandemia de Covid-19 parece ter sido ultrapassado e Portugal está a registar uma diminuição do número de infeções diárias. Em dez dias, os novos casos caíram para metade – de 63 833 no dia 27 de janeiro para 31 431 no último sábado. O índice de transmissibilidade (Rt) era de 1,16 há dez dias e atualmente está em 1,05 a nível nacional.



O desacelerar da pandemia revela-se na diminuição de novos casos: há quatro dias que têm vindo a baixar e no sábado foi o segundo dia consecutivo com diminuição dos casos ativos – o que significa que neste momento há mais pessoas a recuperar da doença todos os dias do que aquelas que são infetadas. Desde o início do ano, o País já registou mais de 1,5 milhões de casos de Covid-19, mais de metade dos 2,9 milhões desde o início da pandemia. Nos próximos dias será atingida a marca de 3 milhões de casos.





No que respeita ao número de doentes internados com Covid-19, ultrapassou os 2500 (já não acontecia desde 24 de fevereiro de 2021), estando em Cuidados Intensivos 180 doentes (mais 11 face a sexta-feira), de acordo com a Direção-Geral da Saúde. Com o desacelerar das infeções, as restrições deverão também começar a ser levantadas. Desde a meia-noite de hoje que os passageiros que cheguem aos aeroportos nacionais deixam de estar obrigados à apresentação de um teste negativo – basta o certificado digital ou o comprovativo de vacinação contra a Covid-19. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu na última semana mudanças nas medidas, nomeadamente o fim de isolamento para casos positivos de Covid-19 assintomáticos, bem como a redução dos dias de isolamento para os contactos próximos das pessoas com a doença.Nas últimas semanas, vários países europeus avançaram com o aliviar e mesmo com o fim das restrições, como a Dinamarca, onde apenas é recomendado o uso de máscara em hospitais e lares de idosos.Cerca de 23 mil crianças dos 5 aos 11 anos receberam a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 no sábado. No fim de semana, até às 18h00 de domingo, foram vacinadas 74 mil crianças, segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.A faixa etária dos 70 aos 79 anos é aquela com maior taxa de vacinação de reforço: 96% das pessoas, 922 386, já receberam a terceira dose da vacina.Dos 5,3 milhões de pessoas com dose de reforço, quase 1,6 milhões têm menos de 50 anos.Bebé com Covid-19 mantém-se estávelO bebé de 13 meses infetado com Covid-19 e internado na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de S. João, no Porto, continuava este domingo com um quadro clínico "estável e a evoluir favoravelmente". O menino está ligado ao ECMO, um dispositivo extracorporal que substitui o coração e os pulmões.