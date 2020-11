Novos casos de Covid-19 diminuem em 43 concelhos do Norte e aumentam mais de 30% em 12

O número de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 diminuiu em 43 concelhos da região Norte e aumentou mais de 30% em 12 concelhos, revela o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

De acordo com o documento, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, dos 43 concelhos que registaram uma descida, entre a segunda e quarta semana de novembro, 17 são no distrito do Porto.

O boletim, o mais recente da ARS-N, reporta a situação epidemiológica nos concelhos da região Norte entre a primeira (05 a 11) e a quarta semana de novembro (19 a 25).