Novos casos de Covid-19 no mundo com número recorde entre 22 e 28 de dezembro

A contaminação mundial com o vírus da covid-19 atingiu novos recordes na semana de 22 a 28 de dezembro, com 6.550.000 casos, mais de 935.000 por dia, indicou hoje uma contagem da agência AFP com base em dados oficiais.

A agência de notícias France-Presse (AFP), que tem contabilizado os casos da doença covid-19 no mundo, avançou que os dados da última semana são os mais elevados desde o início da pandemia, no final de 2019.

Com 6.550.000 casos registados entre 22 e 28 de dezembro, ou uma média superior a 935.000 por dia, o vírus circula atualmente a um ritmo sem precedentes, significativamente superior ao recorde anterior estabelecido entre 23 e 29 de abril, quando foram registados 817.000 casos diários.