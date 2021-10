Novos casos de Covid-19 voltam a subir em Portugal

Há um mês que não eram registados tantos novos casos de Covid-19 em Portugal. É preciso recuar ao dia 18 de setembro para encontrar um número mais elevado de novas infeções. Nessa data, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) dava conta de 939 novos casos. Esta sexta-feira foram 930.O número de óbitos mantém-se exatamente igual ao do dia anterior: oito vítimas mortais. Todos tinham mais de 70 anos. Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novas infeções, representando 40,5% do total.De acordo com o relatório ‘Linhas Vermelhas’, do Instituto Ricardo Jorge, a 20 de outubro a incidência cumulativa a 14 dias era de 91 casos por 100 mil habitantes, "com tendência estável a nível nacional". Já o índice de transmissibilidade nacional — o R(t) — mantém-se em 1,02 (acima da linha vermelha que, neste critério, é 1). Alentejo e Algarve são as únicas regiões com R(t) abaixo de 1. O número de internamentos está a descer há quatro dias consecutivos e a situação é melhor quanto ao mesmo dia da semana passada. Há menos quatro doentes em enfermaria, totalizando 284. Há uma semana estavam internadas 301 doentes com Covid-19.Quanto aos Cuidados Intensivos, houve um ligeiro agravamento: há mais duas pessoas nestas unidades desde o dia anterior, totalizando 60. Neste caso, a situação piorou comparativamente à sexta-feira anterior. Neste dia estavam em Intensivos 55 pessoas.Desde o início do processo de vacinação contra a Covid-19, só 0,5% dos imunizados, com esquema completo, ficaram infetados. Entre as pessoas infetadas, 774 (1,8%) tiveram de ser internadas. Deste total, mais de metade tinham 80 anos. Em setembro, foram registados 126 óbitos de pessoas com esquema vacinal completo, 13 em pessoas que tinham vacinação incompleta, e 78 pessoas que não estavam vacinadas.